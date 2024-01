Dänischer Thronwechsel: Frederik X. übernimmt

von Winnie Heescher 13.01.2024 | 00:45 |

In ihrer Neujahrsansprache kündigte Margrethe II. überraschend ihre Abdankung an. Am Sonntag, ihrem 52. Thronjubiläum, macht sie Platz für Sohn Frederik als neues Staatsoberhaupt.