Unterricht ohne Masken

von Anja Kapinos / Beatrice Steinecke

In der Christopherusschule in Rostock fühlt sich Lernen fast an wie vor der Pandemie: Die Maskenpflicht im Klassenzimmer ist weg. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte sind erleichtert. Möglich macht das die niedrige Inzidenz im Bundesland.