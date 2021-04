Verunglückter Schauspieler-Protest

Bei der Protestaktion gegen Corona-Maßnahmen sei "in der Kommunikation was verrutscht" und aus Ironie Sarkasmus geworden. Was Kritik an Politik sein sollte, habe letztlich wie Hohn auf Opfer gewirkt - sagt Anne Reidt, Leiterin von ZDF Kultur.

