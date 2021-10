"Werden Geldentwertung weiter sehen"

Der Ökonom und Senior Economist der Universität St.Gallen, Markus Will, geht davon aus, dass die Preise weiter steigen werden. Die EZB hoffe nur, dass die Inflation vorübergehend sei. Die Niedrigzinspolitik sei in dieser Lage "bar jeder Logik", so Will.

