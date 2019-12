Jahresrückblick 2019

von Andreas Weise

Wir blicken auf ein nachrichtenstarkes Jahr zurück: Klimadiskussion, Elektroautos, Kohleförderung, Proteste gegen die Regierung in Hongkong, gegen Reformen in Frankreich, Selbstfindung der SPD und „Zerstörung“ der CDU. Das Jahr 2019 in knapp 10 Minuten.