heute journal vom 04.06.2018 Gebärden

heute journal vom 04.06.2018

Mit den Themen: Kritik an Flüchtlingsamt - Kommt ein U-Ausschuss?; Kritik an Iran-Kurs - Merkel empfängt Netanjahu; Kritik an Agrarförderung - Wofür bekommen Bauern EU-Geld?