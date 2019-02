Nachrichten | heute journal - heute journal vom 27.02.2019 Gebärden

Mit den Themen: "Rassist, Betrüger, Lügner"- Ex-Anwalt klagt Trump vor Kongress an; Gipfel in Hanoi - Mehr als nur ein Händedruck?; Wohnen über dem Supermarkt - Neue Ideen für Wohnraum in Städten