Mit den Themen: Holocaust-Gedenken in Israel - Steinmeier spricht in Yad Vashem; Verbot von "Combat 18" - Razzia gegen Neonazi-Gruppe; Spurensuche in der Tiefsee - Tauchfahrt im Marianengraben

something 29 min something 23.01.2020 Video verfügbar bis 22.01.2021 Video herunterladen