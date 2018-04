Nachrichten | heute journal - „7 Tage in Entebbe“

Sommer 1976: Palästinensische und deutsche Terroristen entführen einen Air-France-Flug und halten die Welt in Atem. Entebbe in Uganda wird Schauplatz der Geiselbefreiung. Der Film „7 Tage in Entebbe” erzählt den dramatischen Verlauf der Entführung.