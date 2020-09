75 Jahre Vereinte Nationen

"Die Veto-Mächte USA, China und Russland versuchen immer unverholender nur ihre eigenen Interessen durchzustetzen", sagt ZDF-Korrespondent Johannes Hano in New York. Die UN brauche Reformen, sonst würde sie weiter an Bedeutung verlieren.

22.09.2020