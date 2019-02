Nachrichten | heute journal - Heidi Hetzer zurück in Berlin

Die 79-jährige Motorsportlerin Heidi Hetzer ist nach ihrer Weltreise in einem Oldtimer wohlbehalten nach Berlin zurückgekehrt. Nach rund zwei Jahren und sieben Monaten am Steuer ihres petrolfarbenen Hudson fuhr sie am Sonntag am Brandenburger Tor vor.