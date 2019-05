Nachrichten | heute journal - Absage an das Fliegen

Fliegen hat in der Klimadebatte ein schlechtes Image. In Schweden verzichten immer mehr aufs Fliegen, auch in Deutschland wird „Flugscham“ zum Thema. Luftfahrtunternehmen haben die Sorge, Kunden könnten sich künftig beim Buchen zurückhalten.