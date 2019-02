Nachrichten | heute journal - Afghanische Frauen kämpfen um Namen

In Afghanistan ist es üblich, dass Frauen als "die Tochter des …" oder "die Frau des …" gerufen werden, also des Vaters oder des Ehemannes: Ihr eigener Name ist in der Öffentlichkeit tabu. Aktivistinnen kämpfen jetzt für das Recht auf eine eigene …