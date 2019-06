Nachrichten | heute journal - AKKs außenpolitischer Testlauf

Bei der Konferenz der Atlantik-Brücke in Berlin hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer vor überzogener Kritik an US-Präsident Trump gewarnt. Es war ein Testlauf, ob sie sich als Kanzlerkandidatin in der Außenpolitik beweisen könnte.