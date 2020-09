"Alle tun, was sie können"

ZDF-Korrespondent Johannes Hano zu den New Yorkern: Sie würden sich im Rahmen der Corona-Krise gegenseitig unterstützen und Solidarität zeigen. Fehlende Solidarität werfen sie der Regierung vor: Viele "New Yorker fühlen sich im Stich gelassen", so Hano.

