"Teheran sucht die Konfrontation", so ZDF-Korrespondent Jörg Brase. Iran will dem Ölhandel im Persischen Golf schaden, um damit Vergeltung für die harten US-Sanktionen zu üben. Damit bewege sich Teheran knapp unterhalb der Schwelle zum Krieg, so Brase.

