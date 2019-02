Nachrichten | heute journal - Anschlag auf Muslime in London

Im multikulturell geprägten Stadtteil Islington, in Nord-London, ist ein Familienvater mit einem Lieferwagen in eine Menschengruppe vor einer Moschee gefahren. Die Polizei spricht von einem Terroranschlag, Muslime in London fühlen sich nicht mehr sicher.