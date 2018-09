Nachrichten | heute journal - Arktis: Wasser statt meterdickes Eis

Auf Grönland beobachteten Forscher in diesem Spätsommer: Offene See im Nordosten der Insel, wo Fachleute vermuteten, dass das Eis der Nordhalbkugel wohl am längsten der Erderwärmung widersteht. „Polarstern“-Wissenschaftler haben das Phänomen untersucht.