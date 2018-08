Nachrichten | heute journal - Athen: Flammentod und Zerstörung

Dutzende Menschen saßen in ihren Häusern und Autos in der Falle, als sich in der Region Attika bei Athen eine Feuerwalze ausbreitete. Angefacht von starken, drehenden Winden wüteten auch an anderen Orten Waldbrände. Betroffene: „Wir saßen in der Falle.“