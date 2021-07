Aufräumarbeiten: Hilfe aus Grimma

von Susanne Gelhard

Freiwillige aus Sachsen, aus Grimma und Colditz, helfen im Hochwassergebiet an der Ahr. Wo sie gebraucht werden, packen sie mit an. Die Flutopfer freuen sich und sind den Helfern dankbar. Sachsen war früher von der Flut an Mulde und Elbe betroffen.