von Dara Hassanzadeh

Am Montag beginnt die Nobelwoche mit dem Medizinnobelpreis und endet mit dem Friedensnobelpreis am Freitag. Am Mittwoch, dem 9. Oktober, jährt sich Kurt Masurs legendärer Friedens-Appell an Demonstranten und Staatsmacht in der DDR zum dreißigsten Mal.