aus:blick in die kommende Woche

von Björn Weidner

Am Dienstag beginnt die Frankfurter Buchmesse +++ Am Donnerstag treffen sich in Brüssel Staats- und Regierungschefs zum EU-Gipfel - parallel dazu tagen die NATO-Verteidigungsminister +++ Am Freitag wird in Oslo das neue Edvard-Munch-Museum eröffnet.