Nachrichten | heute journal - Badawis Frau gibt nicht auf

Ensaf Haidar, die in Kanada lebende Frau des seit 6 Jahren in Saudi-Arabien inhaftierten Bloggers, Raif Badawi, fordert unablässig dessen Freilassung und kämpft so gegen das Vergessen und um das Schicksal des prominentesten saudischen Regimekritikers.