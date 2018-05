Basketballer verpassen EM-Halbfinale

Schröder führte seine Mannschaft in Istanbul mit 27 Punkten zwar einmal mehr als bester Werfer an, konnte aber auch die neunte Niederlage in Serie gegen die Iberer nicht verhindern. Damit ist auch die Zeit von Chris Fleming als Bundestrainer vorbei. Der Coach konzentriert sich zukünftig auf seine Arbeit als Assistent beim NBA-Club Brooklyn Nets.