Bekenntnis zu Klimaschutz

Deutschland hat einen hohen Anteil an Kohle in seinem Energiemix. Wann kommt der Kohleausstieg und ein Ende der CO-2-Schleudern? Bundeskanzlerin Merkel erklärte auf der Klimakonferenz in Bonn die Klimaschutzhilfen aufzustocken.