Nachrichten | heute journal - Benachteiligte Pflegekinder

Wer in Deutschland in einer Pflegefamilie oder im Heim lebt und eigenes Geld verdient, muss davon in der Regel 75 Prozent ans Jugendamt zahlen. Diese Regelung gilt als nicht mehr zeitgemäß, sie bremst Jugendliche auf ihrem Weg in die Selbständigkeit.