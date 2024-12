Bergparaden: Gelebte Tradition im Erzgebirge

von Thomas Bärsch 22.12.2024 | 21:45 |

In der Weihnachtszeit finden im Erzgebirge zahlreiche Bergparaden statt, so wie in Annaberg-Buchholz. Die Bergbau-Tradition gibt den Menschen dort auch in Krisenzeiten Halt.