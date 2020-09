von S. Schultz / H. Jonas

Regisseur Burhan Qurbani hat in seiner Neuverfilmung den Alexanderplatz nach Neukölln verlegt. Sein "Franz Biberkopf" ist aus Westafrika geflüchtet. Und wie im Vorbild, will Francis gut sein, in einer Welt, die ihn drängt, es nicht zu sein.