Berlin bekommt Innovationscampus

Siemens investiert in Berlin rund 600 Millionen Euro in einen neuen Innovationscampus. Auf dem "Innovationscampus" in der Siemensstadt soll es um Themen wie Elektromobilität, Künstliche Intelligenz, das "Internet der Dinge" oder 3D-Druck gehen.