Nachrichten | heute journal - Berlins Blick auf die Bayernwahl

Angesichts der Wahlergebnisse in Bayern versuchen einige CDU-Vertreter auf Distanz zu gehen. Man will deutlich machen, dass dies allein in Bayern spiele. Bei der SPD hingegen wolle man der „SPD Hessen nicht den Wahlkampf versauen.“