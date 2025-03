Biathletin Preuß holt Gesamtweltcup-Sieg

von Sebastian Ungermanns 23.03.2025 | 21:45 |

Herzschlag-Finale für die 31-Jährige: In Oslo, in der Schlussrunde des letzten Rennens der Saison, sichert sich Franziska Preuß zum ersten Mal in ihrer Laufbahn den Gesamtweltcup.