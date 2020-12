Biden-Ansprache an US-Nation?

Korrespondent Johannes Hano berichtet vom Wahlkampfhauptquartier Joe Bidens in Wilmington/Delaware, dort erwarte man in Kürze eine Ansprache Bidens, in der er sich zum Wahlsieger erklären könnte. Doch nur dann, wenn er „alle Wahlmänner zusammen hätte“.

