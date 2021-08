Biden sendet Botschaft nach Kabul

US Präsident Joe Biden hat in seiner Rede heute, so ZDF-Korrespondent Elmar Thevessen, ein wichtiges Signal nach Afghanistan gesendet: Die USA verlieren das Interesse an der Partnerschaft. Der Grund? Das strategische Ziel der USA sei erreicht.

2 min 2 min 20.08.2021 20.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 20.08.2022 Video herunterladen