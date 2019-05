Nachrichten | heute journal - Bosch und sinkende Diesel-Nachfrage

Bei Bosch in Bamberg macht sich die sinkende Diesel-Nachfrage im Arbeitsprozess bemerkbar, Aufträge gehen verloren, demnächst wohl auch Arbeitsplätze. Bosch will gegensteuern und jährlich 400 Millionen in neue Techniken investieren.