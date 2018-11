Nachrichten | heute journal - "Brexit-Gipfel könnte noch platzen"

In Brüssel wird bis zum Sondergipfel am Sonntag fieberhaft gearbeitet, berichtet EU-Korrespondentin Anne Gellinek. Dabei sei es durchaus vorstellbar, dass der Gipfel noch platzt. Es seien in letzter Minute viele sachliche Probleme aufgetaucht.