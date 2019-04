Nachrichten | heute journal - Bedingungen für Brexit-Aufschub

Wenn Großbritannien bis zum 22. Mai das Austrittsabkommen nicht ratifiziert, muss es an der Europawahl teilnehmen. Sollte das Brexit-Abkommen angenommen werden, kann das Land austreten, spätestens am 31. Oktober, so die Einigung aus der letzten Nacht.