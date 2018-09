Nachrichten | heute journal - Brinkhaus: Wahl "kein Drama"

Ralph Brinkhaus sieht in seiner Wahl zum CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden "kein Drama" – es sei eine fraktionsinterne Wahl gewesen. Es gehe um "das Wir in der Fraktion" und darum "offensiver Themen zu besetzen als das in der Vergangenheit der Fall war".