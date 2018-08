Nachrichten | heute journal - Brückeneinsturz: Tragödie in Genua

Nach dem Einsturz eines Brückenabschnitts der Autobahn A10 in Genua suchen hunderte Rettungskräfte nach Toten und Verletzten. Brückenteile samt Träger der Ponte Morandi stürzten in das Polcevera-Tal und in das angrenzende Wohn- und Gewerbegebiet.