Carolabrücke in Dresden eingestürzt

von Cornelia Schiemenz 11.09.2024 | 21:45 |

In der Nacht ist die Carolabrücke in Dresden eingestürzt. Während die Suche nach den Ursachen noch läuft, richtet sich der Blick aufs Wochenende: Da droht Hochwasser an der Elbe.