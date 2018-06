Nachrichten | heute journal - CDU/CSU: Getrennte Beratungen

Ein Machtkampf: Innenminister Seehofers Vorschlag zur Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze spaltet die Fraktionsteile von CDU und CSU. Kanzlerin Merkel bittet um 14 Tage Zeit. Die CSU will keinen Aufschub, will am Montag entscheiden.