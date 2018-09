Nachrichten | heute journal - Chemnitz-Video authentisch?

Es gab „Jagdszenen“ in Chemnitz, berichten Augenzeugen. Auch betroffene Flüchtlinge aus Afghanistan erklären dies ZDF-Reporterin Hübscher. Am Abend wird in Chemnitz wieder demonstriert und dabei heißt es: „Alle, die das leugnen, lügen“.