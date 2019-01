Nachrichten | heute journal - China investiert in Uskebistan

In einer nagelneuen Fabrik in Samarkand an der Seidenstraße wird in Usbekistan aus Rohbaumwolle feines Garn "Made in China". Die Herstellungskosten sind hier viel geringer als in China. Am Ende zählt der Wert der Ware und weniger ihre Herkunft.