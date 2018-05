Claus Kleber wurde am 2. September 1955 in Reutlingen geboren. Nach seinem Jura-Studium wechselte er ins journalistische Fach. Seit 1986 berichtete er für ARD-Anstalten sowohl in Hörfunk- als auch in Fernsehbeiträgen aus Amerika. Vor seinem Wechsel zum ZDF war Kleber zuletzt ARD-Studioleiter in London.