Corona-Lage in Lettland und Italien

von L. Kierstan / A. Hilsenbeck

In Lettland gibt es wieder einen Corona-Lockdown. Die 7-Tage-Inzidenz ist so hoch wie sonst nirgends in Europa, nur knapp die Hälfte der Bevölkerung ist geimpft. Ganz anders ist die Lage in Italien: fast 75 Prozent sind geimpft, die Inzidenz ist niedrig.