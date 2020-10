Corona-Ticker am 12.10.2020

von Christian von Rechenberg

Durchschnittlich 3.530 Neuinfektionen in der letzten Woche +++ Großbritannien führt dreistufiges Warnsystem ein +++ Chinesische Metropole Quingdao will alle Einwohner testen lassen +++ Kommission: Regierung und Behörden mitschuldig an Ischgl-Ausbruch