Corona-Ticker vom 21.05.2020

von Jana Becker

Aktuelle Zahlen +++ 54 Neuinfektionen bei Fleischunternehmen +++ Wiedereröffnung von Hotels in Österreich ab nächster Woche +++ Über 20.000 Corona-Neuinfektionen und 1000 Todesfälle in Brasilien +++ Wiederanpfiff in der 3. Fußball-Liga geplant.