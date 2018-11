Nachrichten | heute journal - Das Parfum: Die Serie zum Buch

In Anlehnung an den Weltbestseller von Patrick Süskind startet im ZDF eine sechsteilige brutale Mordserie: Fünf ehemalige Internatsschüler experimentierten mit Düften, um andere zu manipulieren. Zu was kann Sehnsucht nach Liebe und Macht führen?