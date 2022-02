"Das war eine Generalabrechnung"

Russlands Präsident Putin hat Luhansk und Donezk in der Ostukraine als unabhängige "Volkrepubliken" anerkannt. Die Einschätzungen der ZDF-Korrespondenten Christian Semm in Moskau, Axel Storm in Kiew, Theo Koll in Berlin und Elmar Theveßen in Washington.

