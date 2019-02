Nachrichten | heute journal - Davos: Trump wirbt um Investitionen

Vor der Finanz- und Wirtschaftselite in Davos hat US-Präsident Donald Trump um Investitionen in den USA geworben und den Konzernchefs eine glänzende Zukunft in Amerika versprochen. Top-Manager wie Siemens-Chef Joe Kaeser lobten Trump für seine …