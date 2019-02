Nachrichten | heute journal - G20: Politische Folgen der Krawalle

Die politischen Ergebnisse des G20-Gipfels geraten durch die Gewaltexzesse fast in den Hintergrund. Hamburgs Bürgermeister Scholz steht zunehmend in der Kritik. Er verteidigte die Ausrichtung des Gipfels in der Hansestadt.